Casal é internado com suspeita de gripe suína em MG

Hoje o Gabinete Permanente de Emergência, que reúne técnicos dos ministérios da Saúde e da Agricultura e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), está reunido no Ministério da Saúde para avaliar os riscos no Brasil do surto de gripe suína detectado no México. O gabinete foi instituído no último sábado "para monitorar a situação da gripe suína e indicar medidas adequadas." O grupo, segundo nota divulgada ontem à noite pelo Ministério da Saúde, se reunirá diariamente para avaliação.

De acordo com a nota do Ministério, até o momento não há evidências da circulação do vírus da influenza suína em humanos no Brasil. Dois casos verificados em São Paulo, estão sendo investigados para identificar a causa do quadro clínico, mas, segundo a nota, "não atendem à definição de caso suspeito de influenza suína por não apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a doença".

O Ministério acrescenta que foi instituído nos aeroportos brasileiros o monitoramento dos viajantes procedentes das áreas afetadas. "Todas as providências estão sendo adotadas para que as tripulações das aeronaves orientem os passageiros, ainda durante o voo, sobre sinais e sintomas da influenza suína. Passageiros com os sintomas deverão se identificar à tripulação e receberão orientações da Anvisa no aeroporto de desembarque".