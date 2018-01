Casal é morto por atrasar aluguel em São Roque O servente Samuel Teixeira, de 35 anos, e sua mulher, a cozinheira Alessandra Soares de Oliveira, de 29, foram assassinados a tiros dentro de casa, neste domingo, 06, no bairro Colonial, em São Roque. A mulher estava grávida de três meses. O motivo do crime, segundo a Polícia Civil, seria o atraso no pagamento de um aluguel de R$ 300. O acusado do duplo homicídio, Oroni Lopes da Rocha, de 51 anos, foi até a casa das vítimas para cobrar o aluguel e, após uma discussão, fez os disparos.