Casal é preso com 26 quilos de drogas na Fernão Dias Dois traficantes foram presos, por volta das 18h desta quarta-feira, por policiais rodoviários federais durante uma blitz na Rodovia Fernão Dias, sentido SP-MG, em frente ao posto policial, em Vargem (SP). Um ônibus da Viação São Geraldo, que havia saído do terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, com destino a Porto Seguro (BA), foi parado pelos agentes. Ao revistarem as bagagens, os policiais encontraram 21 quilos de maconha e 5 quilos de cocaína. A cocaína estava no bagageiro superior do coletivo e, segundo os policiais, pertence ao passageiro Michel Diego Santana, de 21 anos, que nega o crime. A maconha foi localizada numa das malas do bagageiro inferior. A droga pertence à Jaqueline Cristina Lima de Souza, de 20 anos. Segundo a jovem, ela iria ganhar R$ 800 para pegar a droga na capital e entregá-la a um desconhecido no terminal de Porto Seguro. O casal foi indiciado por tráfico de drogas.