Casal foge após receber R$ 12 milhões na conta por engano

Um casal neozelandês fugiu do país após descobrir mais de NZ$ 10 milhões (o equivalente a cerca de R$ 12 milhões) na conta bancária, depositados por engano.

Acredita-se que Huan Di Zhang e Hui Gao receberam a quantia após ter pedido ao banco Westpak um depósito de NZ$ 10 mil (o equivalente a cerca de R$ 12 mil), segundo o jornal New Zealand Herald, e receberam 100 vezes mais.

Segundo informações do canal televisivo neozelandês One News, acredita-se que o casal fugiu para a Coreia ou para a China com o equivalente a cerca de RS$ 7 milhões.

O diário diz que a dupla, que gerenciava um posto de gasolina na cidade de Rotorua, no norte da Nova Zelândia, saiu do país imediatamente após descobrir a existência do dinheiro disponível na conta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia neozelandesa e a Interpol estão em busca dos neozelandeses, que agora são considerados fugitivos por terem saído do país com milhões de dólares do banco.

Segundo o jornal local de Rotorua The Daily Post, a ombusman do banco, Liz Brown, disse que tecnicamente o casal cometeu um crime, pois "estão usando dinheiro que não é deles que, acidentalmente, parou na conta deles".

De acordo com o New Zealand Herald, o posto de serviço do casal fechou de um dia para o outro, e apareceu um comunicado na porta.

Um representante do banco disse que um erro humano foi responsável pela confusão e que o banco está averiguando seus procedimentos.

A polícia disse à mídia local que as investigações estão em andamento, e que eles tentam descobrir se o que houve foi roubo ou fraude.

O banco já recuperou uma parte do dinheiro sumido, mas não forneceu mais detalhes sobre o caso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.