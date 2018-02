Casal gay chileno será o 1º a se casar no país Um casal de chilenos que vive há 22 anos na província de Mendoza (oeste de Buenos Aires) será o primeiro a se casar na Argentina, no próximo sábado, após o Senado do país ter aprovado a lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, decisão pioneira na América Latina. O enlace de Giorgio Nocentino, de 44 anos, e Jaime Zapata, de 52, ocorrerá no primeiro dia em que a lei entra em vigência, oito dias após ter sido promulgada pela presidente Cristina Kirchner. / AFP