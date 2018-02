Casal homossexual quer registrar gêmeos com 2 mães A mulher que deu à luz gêmeos na quarta-feira em São Paulo e sua companheira entraram hoje com pedido no Fórum de Santo Amaro para reivindicar o direito de registrar os filhos em nome das duas. É a segunda vez que elas fazem o pedido na Justiça. De acordo com a advogada Maria Berenice Dias, Munira Kalil El Ourra se submeteu a uma inseminação artificial e os óvulos dela foram instalados no útero da companheira, Adriana Tito Maciel, que deu à luz os bebês Ana Luiza e Eduardo. A gestação comungada entre parceiras sexuais é inédita no País, segundo Berenice.