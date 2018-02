Casal morador de rua é queimado em Sorocaba A Polícia Civil de Sorocaba procura três homens que jogaram querosene e atearam fogo num casal de moradores de rua que dormia numa calçada do Jardim Abaeté, zona norte da cidade, na noite de sábado, 14. Os três acusados chegaram encapuzados e, sem dizer nada, despejaram o combustível no casal e no carrinho de coleta de reciclados e acenderam um fósforo. Em seguida, fugiram num automóvel Santana. As chamas se alastraram rapidamente, mas as vítimas Thadeu Raimundo Montineli, de 31 anos, e sua companheira Daniela Fernando Melo, de 25, conseguiram levantar-se rapidamente e apagar o fogo das roupas. O carrinho e outros pertences do casal foram queimados.