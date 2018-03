Casal perdido é resgatado na Serra do Mar, em SP Os bombeiros resgataram ontem um casal de amigos que estava pedido na Serra do Mar, na região de Cubatão, litoral de São Paulo, desde a terça-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o casal saiu junto com um grupo de amigos da cidade de Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, na tarde de terça, para fazer uma caminhada na região da Estrada de Paranapiacaba.