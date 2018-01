Casal perdido em montanha é encontrado depois de baixar aplicativo para smartphone

Um casal britânico perdido em um parque nacional do País de Gales conseguiu ser localizado graças a um aplicativo baixado no smartphone.

O casal, ambos por volta dos 20 anos de idade, estava em férias no Parque Nacional de Brecon Beacons, região central do País de Gales.

Eles resolveram caminhar pelo parque por volta da hora do almoço na quarta-feira, em direção ao ponto mais alto da região, as montanhas Pen y Fan.

Entretanto, eles não tinham um mapa, bússola ou lanterna e acabaram se perdendo. Quando começou a escurecer, ligaram para o serviço de emergência.

A Equipe de Resgate da Montanha Brecon então ajudou o casal a baixar um aplicativo para smartphone, o OS Converter, que apontou o local exato onde estavam.

"O casal estava exausto, muito angustiado. Estava escuro e eles não sabiam onde estavam", disse Mark Jones, vice-líder da equipe de resgate.

"Conseguimos ajudá-los a baixar o OS Converter (...). (O aplicativo) Nos mostrou exatamente onde estavam, então pudemos encontrá-los na montanha e levá-los para um lugar seguro", acrescentou.

Jones afirmou que, graças ao aplicativo, o resgate levou apenas três horas e meia ao invés de levar a noite toda. Este seria o prazo estimado sem a ajuda do localizador, já que o casal estava a mais de um quilômetro e meio do local onde achavam que estavam.

"A tecnologia nos poupou uma noite inteira na montanha, mas não pode substituir um mapa e bússolas tradicionais e o preparo adequado (para este tipo de caminhada)", acrescentou Jones.

Não é a primeira vez que a tecnologia de telefones celulares salva turistas perdidos no parque nacional do País de Gales. Em 2006, duas pessoas isoladas em uma tempestade de neve usaram o flash da câmera do telefone para alertar as equipes de resgate. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.