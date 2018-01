Casal que se conheceu pela internet batiza filho de 'Yahoo'

m casal de mexicanos que se conheceu por meio da internet batizou seu filho com o nome de "Yahoo", apesar dos funcionários do cartório terem lhes advertido sobre os danos psicológicos que poderiam ocasionar à criança. O caso, revelado pelo jornal La Crónica, da cidade de Mexicali, no estado de Baixa Califórnia (México), ocorreu em março de 2005, e foi confirmado hoje à Efe por Enrique Sánchez, funcionário do cartório local. Sánchez afirmou também que os pais de Yahoo são mexicanos, embora tenha dito não saber as razões que os levaram a escolher este nome para seu filho. "No México, não há nenhuma lei que proíba pôr nomes como este nas crianças", disse, indicando ainda que, há apenas duas semanas, outro casal, aparentemente de ecologistas, batizou seu filho de "Árvore". Segundo Sánchez, os habitantes da região ocasionalmente optam por nomes não usuais para seus filhos, uma opção que pode se transformar em um problema para as crianças e afetar suas respectivas identidades, como costumam advertir as autoridades governamentais no momento do registro dos filhos. Segundo o jornal La Crónica, o termo "Yahoo" significa "animal", e foi inventado por Jonathan Swift, no livro As viagens de Gulliver. Segundo os fundadores do site de buscas Yahoo, Jerry Yang e David Filo, este nome foi escolhido porque eles mesmos se consideravam "animais da informática"