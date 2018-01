Casal usava filha de 2 anos em furtos de carros no Rio

Usando um carro próprio, o casal parava na frente de um edifício e solicitava ao porteiro a abertura do portão. Ao ingressar na garagem, o marido descia e arrombava um outro veículo. Depois, os dois saíam do prédio - a mulher com a filha, no carro próprio, e o marido no veículo furtado. Em alguns edifícios, a ação criminosa foi gravada por câmeras de vigilância.

Tathiana foi presa em casa, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), e, segundo a polícia, confessou o crime. O marido dela, Arlindo de Souza Campos, de 33 anos, é procurado pela polícia. A criança foi entregue pelo Conselho Tutelar a parentes do casal.