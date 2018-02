Casamento acontece após suspeita de fuga do noivo Depois de uma briga e do registro de um boletim de ocorrência de roubo na delegacia, a professora Sueli Casarotti, de 49 anos, e o pedreiro Antônio Mondim, de 47 anos, se casaram neste sábado, 31, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.