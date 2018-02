Casamento gay causa divisão na Argentina

Ontem à noite, enquanto o Senado argentino discutia o projeto de lei para permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, manifestações pró e contra a união homossexual tomaram as ruas de Buenos Aires. O debate prometia se prolongar até a madrugada. Se o projeto for aprovado, a Argentina se tornará o primeiro país da América Latina a permitir o casamento gay.

Desde o início da tarde, organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos e associações homossexuais se concentraram na frente do Parlamento, à espera da votação. A poucos metros de distância, separados pela polícia, grupos de católicos seguravam imagens da Virgem Maria e rezavam o rosário para tentar impedir o que chamavam de "apocalipse".

O tema provocou o maior debate na sociedade argentina desde a votação da lei do divórcio, em 1987. Uma pesquisa da consultoria Ipsos Mora y Araujo indicou anteontem que 54% dos argentinos são a favor da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 44% se dizem contrários e 2% não têm opinião formada sobre o tema.

Na véspera da votação, Igreja Católica e organizações civis vinculadas ao clero mobilizaram uma multidão, que protestou na frente do Parlamento para pressionar os senadores a votarem contra a lei. Os organizadores afirmam ter reunido mais de 200 mil, mas estimativas da mídia e da polícia indicaram entre 40 mil e 50 mil pessoas. Igrejas evangélicas e setores da comunidade judaica também se uniram ao protesto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Disputa. O projeto dividiu as fileiras do governo da presidente Cristina Kirchner, que deu seu respaldo à ideia, originalmente apresentada pelo Partido Socialista, e também os partidos de oposição.

O projeto poderia ser aprovado por uma estreita margem. Um total de 35 senadores estariam a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo; outros 32 estariam contra. Diversos senadores preferiram se ausentar para evitar pressões da Igreja Católica e do governo.

Atualmente nove países reconhecem o casamento homossexual: Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Islândia, Portugal, Espanha, África do Sul e Canadá.