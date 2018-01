Casamentos online duram menos, diz estudo Um estudo da ABC concluiu que os casamentos promovidos pela internet duram menos. Cerca de 3 milhões de casais norte-americanos foram originados por sites de matrimônio como Mary.com e eharmony.com, que há dez anos oferecem aos norte-americanos o sonho do casamento feliz. Faltam estatísticas precisas, "mas pode-se racionalmente julgar que os casamentos gerados pela internet têm uma possibilidade maior de chegar ao divórcio em relação aos casamentos gerados por encontros tradicionais", diz o estudo relatando opiniões de especialistas do setor. O projeto se chama PEW - Internet and American Life Project. A fórmula que os autores escolheram para intitular sua pesquisa teve a intenção de exprimir especificamente o tipo de oferta que os sites em questão propõem há anos, que é a possibilidade de um encontro amoroso para formar um projeto de vida que, pela internet, chega na igreja. "Não há estatísticas sobre divórcios das pessoas que se encontraram online. Uma coisa é certa, assim como para os casamentos que iniciaram tradicionalmente, as histórias amorosas promovidas pela rede nem sempre têm uma conclusão feliz", afirma o estudo. Mudanças de estratégia A prova de que os casamentos iniciados online funcionam menos do que outros, segundo o estudo, está no fato de que os próprios sites que os promoveram estão hoje recorrendo a novas estratégias comunicativas, "para assegurar que os casamentos prometidos sobrevivem mais do que uma lua-de-mel". O site Mary.com, por exemplo, está se especializando em promover "a qualidade e a longevidade das relações", enquanto o eharmony.com criou o que define como "relationship Lab", um laboratório de relações, onde alguns casais são monitorados por ao menos cinco anos "para ver se e quanto e como os seus casamentos duram". Segundo o estudo da ABC, trata-se de uma tentativa de prevenir os divórcios de maneira ativa. O próprio fundador do site Mary.com, Pat Dimes, diz que "não acredito muito na química dos encontros online. A química que funciona é aquela dos encontros offline, que possam continuar depois".