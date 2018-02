Casas abandonadas após chuvas são saqueadas no MA

A Polícia Militar da cidade de Trizidela do Vale admite o problema e tem intensificado as rondas. Quarenta homens, em lanchas e barcos, realizam rondas ostensivas no local. "Mas não é uma tarefa fácil. Os bandidos aproveitam sempre quando não estamos próximos", analisa o comandante da 14ª Companhia de Polícia do Maranhão, José Maria Honório.

Pelos dados da Defesa Civil Estadual, já existem 65 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas e 196 mil atingidos. Ainda conforme a Defesa Civil, as chuvas deixaram 72 cidades em situação de emergência, o que representa um terço do Estado. Hoje, 30 homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo desembarcaram no Maranhão para dar assistência às vítimas. Além deles, outros 30 bombeiros do Maranhão foram encaminhados às cidades mais atingidas pelas chuvas.