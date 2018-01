Casas Bahia ´lucram´ com derrota do Brasil na Copa Fora a decepção da torcida, houve quem comemorasse a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. As Casas Bahia, por exemplo, não precisaram praticamente dar um segundo display de plasma da marca Philips para os participantes de uma promoção feita para estimular as vendas antes do torneio. No caso, se o Brasil fosse hexacampeão em 2006, a rede de varejo se comprometia a ´vender´ uma tela de plasma de 42 polegadas na compra de uma unidade do modelo. No total, havia 2 mil unidades para a promoção, todas vendidas antes da Copa, por R$ 7.980,00 A promoção fez tanto sucesso que a rede vendeu os 2 mil aparelhos em apenas uma semana. Na época, o diretor Administrativo-Finaceiro, Michael Klein, afirmou que a empresa vendeu em sete dias o que comercializaria em sete meses. E, se isso serve de consolo, a mesma promoção foi realizada na Argentina, deixando lá, como aqui, muitos consumidores com motivos extra de frustração com os resultados no torneio da FIFA.