Casas Bahia preparam terreno para vender pela internet As Casas Bahia estão preparando o terreno para vender pela internet a médio prazo. A companhia acaba de criar uma empresa de call center para atender inicialmente à demanda da própria rede, como o atendimento ao consumidor e, posteriormente, aos negócios fechados na rede de computadores. O call center já está funcionando no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Foram contratados cerca de 400 pessoas. O diretor administrativo e financeiro, Michael Klein, conta que, anteriormente, o call center era um departamento de pequeno porte. Agora, desmembrado como uma empresa, a intenção, a médio prazo, é que ele também preste serviços ao mercado, como crédito e cobrança. Seguindo o ajuste de custos pelo qual a empresa passa, Klein diz que os gastos com a postagem de correspondência para a cobrança, por exemplo, superam atualmente as despesas com um telefonema. Ao contrário das concorrentes, as Casas Bahia não anteciparam as campanhas de cobrança para o fim do ano. O diretor diz que não adianta tentar renegociar as dívidas em atraso neste momento porque o consumidor está com o orçamento esgotado. A intenção da rede é intensificar a cobrança a partir de novembro, quando boa parte da população recebe a 1ª parcela do 13º salário. Talvez a empresa chegue tarde para cobrar os devedores. Por causa do esgotamento da capacidade de endividamento, as Casas Bahia decidiram antecipar de novembro para setembro o pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários. "Nos anos anteriores analisávamos caso a caso. Neste ano, antecipamos para todos."