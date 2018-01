Casio lança câmera digital que tira 60 fotos por segundo

A empresa japonesa Casio vai lançar no final de março a câmera digital compacta mais rápida do mercado. Ela será capaz de tirar 60 fotografias por segundo. A Casio Exilim Pro EX-F1 baseia sua rapidez em um novo sensor CMOS de alta velocidade desenvolvido pela gigante japonesa Sony, e num processador LSI ultra rápido, fruto da colaboração entre as duas companhias. O processador permite que a câmera obtenha imagens nítidas de objetos em movimento, assim como vídeos em alta definição. A câmera, que se comercializará com uma resolução de seis megapixels, pode realizar até 60 disparos seguidos. A companhia japonesa pretende atrair profissionais e amadores com este lançamento de seis megapixels de resolução, que deve ter uma produção de dez mil unidades por mês. Além disso, esta câmera da Casio, que conta com uma tela de LCD de 2,8 polegadas, registra os instantes prévios ao momento do disparo e permite resgatar fotogramas dessa gravação antes de apagá-la, para assegurar que a imagem desejada foi obtida, segundo a companhia. O novo modelo conta também com um zoom óptico de 12x, além de outro digital de 4x, segundo as especificações passadas pela empresa. A Casio Exilim Pro EX-F1 custará no Japão 130 mil ienes (cerca de US$ 1.180).