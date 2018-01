Caso de Guy Goma, o ´cara errado´, vira filme em Hollywood Em maio passado, Guy Goma foi confundido com um consultor especializado em internet e deu uma entrevista à BBC de Londres. Candidato a um emprego técnico na empresa, ele contornou sua reação de espanto e procurou responder às perguntas da entrevistadora. O vídeo com o acontecido virou notícia e se espalhou pela internet, virando um hit entre os clipes do portal YouTube. Agora, parece que os quinze minutos de fama de Guy - que não conseguiu o emprego na BBC - vão se estender um pouco mais: ele acaba de assinar um contrato com Allison Rosenzweig, produtor que já trabalhou com atores como Nicholas Cage e Christian Slater, para produzir um filme baseado na história. Na ocasião de sua ´entrevista´, ele foi confundido com Guy Kewney, editor do site Newswireless.net, e que iria opinar sobre os desdobramentos do caso Apple vs. Apple, envolvendo a gravadora Apple, detentora dos direitos de canções dos Beatles, e a Apple Computer, dona da linha de micros Mac e tocadores iPods, além da loja de música virtual Itunes. No início do ano, as duas se digladiaram pelo uso do logotipo da maçã, explorado pelas empresas por um acordo comercial que deixaria a Apple Computer fora da indústria fonográfica. Numa piada de sentido restrito, Goma se tornou conhecido como ´the wrong Guy´, um trocadilho, já que ´Guy´, em inglês, significa ´cara´. Algo que soaria como ´o cara errado´, na tradução literal.