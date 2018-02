Caso Eliza: suspeitos já podem tomar sol e ver TV Seis dos oito presos por suspeita de envolvimento no sumiço de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes de Souza, puderam tomar o primeiro banho de sol na manhã desta segunda-feira, no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.