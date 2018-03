Caso TAM: acidente deve gerar inquérito criminal O promotor da Justiça Criminal do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, disse que o inquérito referente ao acidente com o Airbus A320 da TAM, que matou 199 pessoas em julho do ano passado, no Aeroporto de Congonhas, aponta para responsabilidade criminal e deve gerar um processo. Ele não quis revelar detalhes, mas disse que os trabalhos estão adiantados e que as conclusões dependem somente de alguns dados finais da perícia. Sarrubbo afirmou também que pretende ouvir em breve, em Brasília, ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu.