Casos de dengue no País caem 39,6% no início do ano Levantamento do Ministério da Saúde mostra que foram notificados 32.111 casos de dengue no País nas primeiras cinco semanas de 2008, ante 53.224 registros no mesmo período do ano passado, o que representa uma queda de 39,65%. Apesar da queda apontada no Brasil, o Estado do Rio de Janeiro registrou aumento no número de casos. No período em análise, o Estado notificou um aumento de 117,42%, com 8.486 casos, o que representa 26,1% dos casos do País, de acordo com o balanço divulgado hoje. O ministério afirma que "não existe nenhum Estado com relato de epidemias de grande magnitude, como o ocorrido em janeiro de 2007, quando Mato Grosso do Sul já havia notificado praticamente 20 mil casos". Por regiões, a Norte foi a única que apresentou aumento nos casos da doença nas primeiras cinco semanas do ano, ante o mesmo período de 2007: elevação de 54,47%, com 8.231 casos. Os Estados que registraram maior número de notificações foram Pará (2.971), Tocantins (2.605) e Rondônia (1.256). Na outra ponta, a região Centro-Oeste foi a que registrou o maior porcentual de queda, recuo de 81,12%. Segundo o levantamento, a região notificou 4.785 ocorrências da doença nas primeiras cinco semanas do ano. Dentre os Estados, o destaque ficou por conta do Mato Grosso do Sul, que registrou 765 casos, quadro bastante diferente dos quase 20 mil notificados na mesma época do ano passado. Goiás (2.171) e Mato Grosso (1.648) ainda notificaram números elevados da doença. Sudeste, Nordeste e, Sul A região Nordeste apresentou diminuição de 26,55%, com 6.326 casos de dengue no período avaliado pelo Ministério da Saúde. Os Estados com maior número de casos este ano são o Rio Grande do Norte (1.669), Ceará (1.932), Pernambuco(662) e Bahia (651). Na região Sul, foram assinalados 1.486 casos nas primeiras cinco semanas de 2008, recuo de 25,51% em relação ao mesmo intervalo de 2007. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul registraram 1.350, 113 e 23 casos, respectivamente. A região Sudeste, que teve uma queda mais moderada nas notificações, registrou no período 11.291 casos, o que significa um recuo de 5,46% ante o mesmo período do ano passado. O Estado com maior número de casos foi o Rio de Janeiro, com 8.486 notificações, das quais 5.656 (67%) foram apontadas na capital. Ainda na capital fluminense foram confirmados 42 casos de febre hemorrágica de dengue. Segundo o ministério, foram registrados nove óbitos. Nos demais Estados do Sudeste a situação é um pouco melhor se comparada a do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, foram notificados 1.762 casos, no Espírito Santo foram 789 e em São Paulo, 254. De acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), a redução de casos "é resultado das ações desenvolvidas pelos governos federal, estaduais e municipais no combate à doença".