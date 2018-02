Casos de homicídio em agosto caem 21% em SP Os homicídios na capital paulista tiveram queda de 20,8% em agosto em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo estatísticas divulgadas nesta quarta-feira, 25, pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. O número caiu de 106 para 84 casos. É a quinta queda consecutiva nas comparações de um ano contra o outro. No entanto, os latrocínios (roubo seguido de morte) quase triplicaram: foram de 4 casos em agosto de 2012 para 11 no mês passado.