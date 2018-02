Casos de nova gripe sobem a 10 no Chile e a 12 na Colômbia

O governo chileno disse que todas as pessoas infectadas estão sob tratamento médico e em boas condições de saúde.

"A influenza humana aterrissou finalmente no Chile, com 10 casos confirmados até o momento. Há outro caso em estudo, que teremos os resultados nas próximas horas", disse a jornalistas a presidente chilena, Michelle Bachelet, após uma reunião com especialistas epidemiológicos.

Alguns colégios da capital chilena suspenderam as aulas como medida preventiva. Bachelet admitiu que se os casos entre estudantes infectados aumentarem, o governo pode avaliar adiantar as férias de inverno.

Na Colômbia, mais um caso foi confirmado pelo Ministério da Proteção Social.

Segundo comunicado do ministério, o novo paciente é um jovem da cidade de Yopal, capital do departamento de Casanare, que teve contato ocasional com um dos nove casos confirmados anteriormente na mesma região.

"Com este já são 12 os casos confirmados no país, sete deles importados relacionados a viagens ao exterior", informou o ministério, acrescentando que o paciente "evolui satisfatoriamente" e não precisou ser hospitalizado.

A nota diz ainda que existem atualmente 226 pacientes suspeitos e um provável, e que 545 foram descartados. A Colômbia foi o primeiro país da América do Sul a registrar a presença da nova cepa H1N1, conhecida inicialmente como gripe suína, em seu território.

O Brasil tem 8 casos confirmados da doença e 18 casos suspeitos, de acordo com números divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde.

(Reportagem de Antonio de la Jara em Santiago e Luis Jaime Acosta na Colômbia)