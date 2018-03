Cassada liminar que permitia venda de bebida no RS O presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Surreaux Chagas, cassou ontem a liminar que permitia aos comerciantes da região do Vale do Sinos (RS) a venda de bebidas alcoólicas nas estradas federais. A liminar havia sido concedida pela Justiça Federal ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Novo Hamburgo (RS). O pedido de suspensão foi feito pela Advocacia-Geral da União (AGU). O magistrado destacou que a "questão vai muito além de meras discussões envolvendo aspectos de natureza econômica relativamente à atividade comercial desenvolvida pelos autores da ação". O desembargador federal entendeu que enquanto não forem tomadas medidas mais adequadas e proporcionais ao objetivo buscado pela proibição, a medida provisória deve ser mantida.