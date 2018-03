Cassel ataca críticos de atualização do índice agrário

Cassel disse receber a informação com "naturalidade". "O tema é antigo e sempre suscita reações", considerou. Ele reforçou que a posição dos críticos faz pouco sentido porque é do conhecimento de todos que os novos indicadores são confortáveis para o produtor. "É estranho que, no século XXI, pessoas ainda protejam a improdutividade", reforçou.

Parte dos deputados do PMDB apresentou esta tarde uma alegação contra a atualização do índice, que poderia prejudicar os produtores em anos atípicos. O exemplo foi do setor aviário: em função do aumento da oferta de aves em Santa Catarina, optou-se por reduzir a produção a fim de equilibrar os preços do mercado. Uma decisão como esta, segundo os parlamentares, poderia contar negativamente para o resultado da produtividade de alguns setores em momentos de rearranjo do mercado.

O argumento foi rebatido de pronto pelo ministro do Desenvolvimento Agrário. Segundo ele, a lei estabelece que em situações excepcionais de clima ou mercado, a contabilização da produtividade exclua o ano em questão. "Este não é um bom argumento", analisou. Para Cassel, a ideologia é que está por trás de quem está contra a atualização do índice.