Casseta e Planeta 2.0 SITE OFICIAL (www.casseta.com) - Formado em 1988, da junção de duas publicações de humor carioca: a revista Casseta Popular e o tabloide O Planeta Diário, o Casseta e Planeta esteve na vanguarda do humor nacional. Em 1978 quando surgiu, a Casseta Popular era escrachada e anárquica. O sucesso imediato refletia o momento político que o País vivia, com o fim da ditadura e o abrandamento da censura. Um exemplo do humor produzido pela revista está em uma edição que despertou o ódio da então poderosa ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, ao estampar na capa uma fotomontagem em que ela aparecia vestida de Dominatrix, com a chamada: "Louca por um arrocho: ministra quer tirar o atraso." A outra metade do grupo emergiu em 1984, com O Planeta Diário, que ficou famoso por suas manchetes falsas, como "Papa bota ovo na Missa do Galo" e "10 perguntas indiscretas para a Virgem Maria", que lhe causaram problemas com a Igreja Católica. Entre as novidades do site recém lançado está uma seção chamada A História dos Cassetas, com uma Linha do Tempo que conta um pouco de sua trajetória. No novo site é possível também assistir ao programa exibido pela Rede Globo, nas noites de terça-feira, na íntegra. Multimídias, eles estão sempre fazendo trabalhos paralelos ao programa, e o blog que cada um ganhou no novo site é uma boa oportunidade para os fãs conhecerem esse outro lado dos comediantes. Já um blog coletivo, chamado Piadas de Última Hora, parece ensaiar uma bem-vinda volta às origens do grupo, com inspiradas fotomontagens, entre outras coisas. Na semana passada, a velocidade de novos posts deixou um pouco a desejar, entretanto. Uma outra parte chamada Você no Casseta convida o público a parodiar a novela das oito da Rede Globo e mandar vídeos com as brincadeiras. O site ainda está passando por melhorias e encontrar o hotsite (tinyurl.com/d38ytn) da paródia "Com a minha nas Índias", por exemplo, não é tarefa fácil. TWITTER (twitter.com/casseta) - Além do Twitter do programa, que serve para noticiar as principais ações do grupo dentro e fora da TV, Hélio de La Peña e Beto Silva também estão no microblog. Personagens como Seu Creysson, que já tem perfil, também devem marcar presença. MYSPACE (myspace.com/cassetaeplaneta) – A página na rede social ainda está em construção mas já é possível ouvir algumas das famosas paródias musicais do grupo, inclusive algumas mais recentes, como "Banana deu piriri no Rei". Trilha de "Com a minha nas Índias". YOUTUBE (youtube.com/blogdoscassetas) – O endereço atual ainda não é o final. Nele estará disponível vídeos antigos da trupe em ação, como as primeiras aparições na televisão e até dos saudosos shows musicais da trupe, além de vídeos produzidos especialmente para o portal.