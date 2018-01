Cassinos fechados não afetam economia do Second Life

Ao contrário do que as previsões mais negativas afirmavam, a proibição de apostas e funcionamento de cassinos não afetou o andamento da economia do Second Life, segundo dados oficiais divulgados pela Linden Lab, desenvolvedora do jogo, pelo menos nos quatro primeiros dias após a resolução. A movimentação financeira se manteve dentro dos parâmetros normais para o período, desde 25 de julho, data de publicação da nova política da Linden Lab para jogos online. Veja também Linden Lab proíbe jogos de azar no Second Life Baixo crescimento ameaça economia do SL Segundo o gráfico, desenvolvido pelo estadao.com.br, US$ 1,881 milhão foram gastos no primeiro dia sem cassinos (26 de julho), contra US$ 1,796 milhão no dia anterior. O dia 27 segue sem sobressaltos para a grande troca de dinheiro do dia 28, típica dos sábados, quando há mais usuários conectados. O último, inclusive, teve o quinto maior fluxo de dólares do mês. Ainda é cedo para apontar a influência dos jogos de azar na economia do Second Life, mas já se discute se os cassinos eram mesmo tão importantes quanto se imaginava. "Os apostadores estão gastando o dinheiro em outras atividades? A indústia de apostas no SL é menor do que pensávamos? Em breve saberemos o tamanho dessa influência na economia do metaverso", diz Eloise Pasteur, blogueira e analista da "segunda economia". A Kaizen Games, que distribui o Second Life no Brasil, diz que ainda é cedo para a avaliação. "Como a retirada ocorreu na quinta-feira, o tempo ainda não foi suficiente para uma constatação até mesmo da própria Linden Lab", afirma a empresa pela assessoria de imprensa. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual, que pode ser acessado em bancas das ilhas da Kaizen. Atualizado diariamente de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.