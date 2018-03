Castello Branco ainda tem lentidão na região de Barueri O movimento é tranqüilo neste início de tarde nas principais rodovias que atravessam o Estado de São Paulo. O sistema Castello Branco - Raposo Tavares, contudo, ainda registra lentidão entre os quilômetros 28 e 25, na região de Barueri, onde um acidente entre um caminhão e um veículo por volta das 6h40 matou uma pessoa hoje e fechou as quatro pistas do trecho. Segundo a Ecovias, que administra a estrada, o congestionamento neste momento decorre do fluxo intenso de veículos, uma vez que as pistas só foram liberadas pouco antes das 13 horas. Nos demais trechos da rodovia o movimento é normal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Régis Bittencourt e a Fernão Dias também apresentam um dia sem ocorrências relevantes até o momento. Nos sistemas Anchieta-Imigrantes, Via Dutra e Anhangüera-Bandeirantes as condições de tráfego seguiam sem registros de acidentes graves, conforme as concessionárias que administram as estradas - Ecovias, Nova Dutra e Autoban, respectivamente. Na rodovia Anhangüera-Bandeirantes, a pista 1 no Km 96, na região de Campinas, segue fechada em razão de uma obra para a construção de um viaduto.