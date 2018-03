Castello Branco registra congestionamento na volta a SP O tráfego de veículos se intensificou nas rodovias que ligam o litoral e o interior de São Paulo à capital paulista. Todas as vias que ligam o litoral norte e sul à capital do Estado apresentam trânsito acima do normal, de acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, da Polícia Rodoviária Estadual. Mas congestionamento mesmo, apenas rodovia Castello Branco, do quilômetro 58 ao 27 no sentido capital paulista. As rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá, Mogi Bertioga e Rio-Santos registram movimento de veículos acima do normal no sentido da capital paulista, mas sem pontos de congestionamento. Já a rodovia dos Tamoios e o complexo Anchieta-Imigrantes têm trânsito acima do normal com pontos de morosidade. A pista norte operacional da Imigrantes foi fechada por conta de um incêndio em um veículo. Do interior para São Paulo, o sistema Anhangüera-Bandeirantes e a rodovia Ayrton Senna têm tráfego acima do normal, mas o motorista não enfrenta congestionamentos. Raposo Tavares, Carvalho Pinto têm trânsito intenso e Rodovia Dom Pedro I tem fluxo normal de veículos. Nas rodovias federais que passam por São Paulo, a Presidente Dutra tem tráfego normal, enquanto a Régis Bittencourt registra movimento intenso na volta para São Paulo. O movimento aumentou na Fernão Dias, mas também não há registro de congestionamentos.