Castelo tem 4 km de lentidão por conta de acidente A pista sentido São Paulo da Rodovia Castelo Branco apresentava, às 8h30 de hoje, uma lentidão de quatro quilômetros, por conta de um acidente com uma carreta, no começo da manhã. O veículo, que transportava algodão, tombou na altura do km 28, na região de Barueri, ao fazer uma curva, por volta das 6 horas. Ninguém, ficou ferido. Segundo a concessionária Viaoeste, a carga já foi retirada e o caminhão destombado, mas uma das faixas de rolamento permanecia interditada, causando lentidão até o km 32.