Castrinho sofre 2 assaltos em 1h e mulher é baleada O humorista Geraldo Freire de Castro Filho, o Castrinho, sofreu duas tentativas de assalto no intervalo de uma hora, na madrugada do último domingo, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ele estava acompanhado pela mulher, Andrea Guimarães, que foi atingida por estilhaços de um tiro, na segunda tentativa. Ela passa bem.