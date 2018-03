Catamarã que adernou em Búzios está sendo içada A catamarã que adernou e afundou parcialmente na terça-feira, 04, durante um passeio turístico em Búzios, balneário na Região dos Lagos, litoral norte do Rio, está sendo içada com boias nesta quarta-feira, 05, para então ser rebocada para a marina da cidade. Lá, a embarcação será vistoriada pela Capitania dos Portos, responsável pela investigação sobre as causas do acidente. Trinta e seis passageiros estavam no barco e foram resgatados no mar.