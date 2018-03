Categorias se unem para protesto amanhã no Rio

Professores universitários de instituições federais decidiram fazer 24 horas de paralisação e aderir ao ato - funcionários administrativos já estão em greve desde 17 de março. A pauta conjunta de reivindicações inclui a reestruturação da carreira docente, valorização de aposentados e inativos e o respeito à autonomia universitária. Institutos federais, como Cefet e Colégio Pedro II, e professores das redes públicas do Estado e do município também vão participar do ato.

Os policiais civis aderiram às manifestações convocadas pela Confederação Brasileira de Trabalhadores da Polícia Civil e fazem ato à parte, às 9 horas, em frente à Chefia de Polícia. A categoria reivindica a incorporação de gratificações, que não são pagas em caso de afastamento do trabalho. A incorporação equivale a um aumento de cerca de 80% nos salários.

Policiais Federais e Rodoviários Federais decidiram não participar dos protestos. "Vamos fazer parte da marcha, em Brasília, mas por enquanto não faremos atos regionais. Estamos em negociação com o Ministério da Justiça e vamos aguardar as propostas", afirmou o presidente do sindicato dos policiais rodoviários federais no Rio, Marcelo Novaes. "Se o governo não demonstrar boa vontade, não descartamos parar na Copa".

Já os rodoviários decidiram nesta terça suspender o movimento de greve, depois que duas lideranças prestaram depoimento na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD). "Eles foram sem advogado e falaram que a gente está indiciado por formação de quadrilha. Vamos ver direito isso aí e vamos fazer nova assembleia no dia 27", disse a cobradora Maura Lúcia Gonçalves, uma das lideranças. O movimento dos rodoviários é uma dissidência do sindicato. A primeira paralisação, no dia 8, terminou com 531 ônibus depredados.