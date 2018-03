Católicos celebram Corpus Christi com tapetes do papa Como manda a tradição católica, a festa do Corpo e Sangue de Jesus foi celebrada nesta quinta-feira, 30, sobre os típicos tapetes de sal ou serragem. Em todo o Estado, milhares de fiéis foram às ruas preparar os adornos, que neste ano destacaram a figura do papa Francisco. Em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, cerca de mil pessoas participaram da confecção do tapete, que também recebem café, pétalas de rosa, cal e areia, além de corantes que dão brilho aos desenhos. No fim da manhã, turistas puderam conferir o trabalho dos artistas em um trajeto de quase um quilômetro.