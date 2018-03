Católicos pedem ao papa que autorize anticoncepcionais

Mais de 50 grupos dissidentes católicos publicaram na sexta-feira, 25, uma carta aberta ao papa Bento XVI, em que dizem que a proibição da Igreja ao uso de anticoncepcionais é "catastrófica" e deve ser revista. A carta foi publicada em um anúncio de meia página no maior jornal italiano, o Corriere della Sera, no 40º aniversário da polêmica encíclica "Humanae Vitae", em que o papa Paulo VI instituiu o veto aos métodos anticoncepcionais, que ganhavam popularidade naquela época. Críticas a essa postura são comuns na imprensa italiana, mas nunca em um anúncio pago e se dirigindo diretamente ao pontífice. A carta diz que a posição da Igreja "tem tido um impacto catastrófico sobre os pobres e impotentes mundo afora, ameaçando as vidas das mulheres e deixando milhões expostos ao ricos do HIV". O texto diz ainda que, 40 anos depois, a encíclica continua sendo "uma fonte de grande conflito e divisão na Igreja". Acrescenta que a maioria dos católicos recorre sem culpa a métodos anticoncepcionais, o que seria uma prova do "absoluto fracasso" da proibição. Bento XVI já se manifestou publicamente a favor do conteúdo da encíclica de 1968, a exemplo do que fizera seu antecessor, João Paulo II. Em maio, o atual pontífice declarou que o texto de Paulo VI foi visionário, mas é "frequentemente mal-entendido e mal-interpretado". Na opinião do papa alemão, o amor entre um casal não pode "ficar fechado ao dom da vida". A Igreja só autoriza métodos naturais de contracepção, como a "tabelinha" (abstinência sexual durante o período fértil da mulher). A carta publicada no Corriere della Sera é assinada por grupos como as Católicas pelo Direito de Decidir, que tem sede nos EUA, o Somos a Igreja, com ramificações em vários países, e o Ministério dos Novos Caminhos, que congrega católicos homossexuais.