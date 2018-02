Causa é desconhecida O supercargueiro Vale Beijing, de 361 metros de comprimento, apresentou rachaduras em seu tanque de lastro enquanto era carregado com 360 mil toneladas de minério de ferro no Terminal Portuário de Ponta da Madeira (TPPM), operado pela Vale, em São Luís, no Maranhão. Diante disso, a Capitania dos Portos do Maranhão abriu inquérito administrativo para investigar as causas do incidente. O navio, com destino ao porto de Roterdã, estava no mar desde setembro e era carregado pela primeira vez. Segundo o capitão dos Portos, Nelson Calmon, a embarcação tem rachaduras na parte inferior de um dos tanques de lastro, responsáveis pela flutuação. A tripulação controlou a situação, mas não se sabe as causas do incidente. O Vale Beijing foi desenvolvido transportar minério de ferro brasileiro para os mercados asiáticos.