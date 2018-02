Cautela marca fala de Obama sobre desastre

NEW ORLEANS

Em meio a um tenso período de espera para verificar se a nova tampa colocada sobre o poço de petróleo que vazou por quase três meses no Golfo do México será suficiente para conter o escape de óleo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu à população que não se entusiasme antes do tempo.

O mandatário afirmou ontem que a tampa ainda está em fase de testes. Ressaltou que um "enorme trabalho de limpeza" está por ser feito e lembrou que moradores e homens de negócio nos cinco Estados diretamente afetados precisam ser indenizados o quanto antes.

Segundo a empresa British Petroleum (BP), cuja plataforma Deepwater Horizon explodiu em 20 de abril, matando 11 funcionários e iniciando a maior tragédia ecológica da história dos EUA, ontem não havia evidência de vazamento, mas a avaliação do poço ainda não dava certeza de que o escape de óleo foi totalmente estancando. Além do monitoramento da pressão no poço por engenheiros, quatro robôs buscaram por novos vazamentos, sem encontrá-los.

O período de teste da nova tampa pode se estender até hoje. A decisão de reabrir o poço após esse período, para evitar acúmulo exagerado de pressão, será tomada pelo comando da equipe governamental formada para lidar com o desastre.

Ainda não foi decidido se o óleo será canalizado para navios na superfície, 1,5 quilômetro acima do poço. A colocação da tampa que conseguiu segurar o vazamento é uma medida temporária, até que o poço seja definitivamente selado com uma mistura de lama e cimento.

Consequências. O desastre ambiental deixou bolas de piche ao longo da costa e enormes manchas de óleo na água do golfo. Além das consequências ambientais, as econômicas e psicológicas também afetaram pesadamente os habitantes de Mississippi, Louisiana, Texas, Flórida e Alabama. Teme-se que outros Estados, como Carolina do Sul e Carolina do Norte, sejam atingidos pelo óleo cru nos próximos meses.

A indústria pesqueira foi especialmente afetada. Entre a população de ostras da região, responsável por cerca de 70% do mercado interno, foi registrada uma grande quantidade de mortes.

A empresa BP também sofreu um duro golpe com os desdobramentos da explosão da plataforma. Seu prejuízo foi de bilhões de dólares até agora, causado por gastos com limpeza e reparos nas áreas atingidas, indenizações e pela queda do preço de suas ações, que chegaram quase à metade do valor que tinham antes do vazamento.