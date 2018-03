Cavalo causa acidente com morte na Via Dutra Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, por volta das 23h15 de ontem, após um Peugeot 206, preto, onde todas estavam, atingir um cavalo que atravessou a pista sentido SP-RJ na Rodovia Presidente Dutra na altura do quilômetro 113,9, em Taubaté(SP), no Vale do Paraíba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro era ocupado pelo comerciante Ivan Toledo Godoi, de 39 anos, pela esposa e duas filhas. A família mora em Taubaté e voltava de viagem de carnaval. Gravemente ferido, Ivan acabou não resistindo e morreu. A esposa dele foi levada com ferimentos leves para o Hospital Estadual Regional em Taubaté; as filhas, também levemente feridas, foram encaminhadas para o pronto-socorro municipal central. Ao bater no cavalo, o Peugeot rodou na pista e atingiu lateralmente outro veículo, cujos ocupantes nada sofreram.