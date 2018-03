'Caveirão' é usado pela primeira vez no interior de SP Quem passou pela região do Jardim Progresso, em Ribeirão Preto (SP), no início da manhã desta sexta-feira, teve a impressão de estar no meio de uma cena do filme Tropa de Elite. Perto de cem policiais civis e militares, com o apoio de um helicóptero e de uma carro blindado conhecido como "caveirão", que pela primeira vez foi usado no interior de São Paulo, faziam operação em busca de bandidos especializados em explodir caixas eletrônicos.