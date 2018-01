Caviar ‘000’ num menu de três dígitos Haverá papada de porco e creme de couve-flor. Simples demais? Tudo para exaltar o sabor do protagonista da semana: um caviar beluga importado do Irã. As ovas do esturjão – do tipo "000", mais redondas e "gordinhas" – serão servidas a partir de segunda num menu degustação no eñe (tel. 3816- 4333). O chef Sergio Torres Martinez veio da Espanha só para escolher o caviar a ser usado: "O russo não é tão bom quanto o iraniano". Somada a quantidade usada nos cinco pratos chega-se a... 25g de caviar. O preço? R$ 395. Por pessoa.