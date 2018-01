Cazaquistão fecha sites de oposição ao governo

O Cazaquistão bloqueou o acesso de internautas a vários sites que fazem oposição ao governo local, o que foi visto nesta quarta-feira, 24, como atentado à liberdade de imprensa. O país é criticado há tempos por tratar a mídia com rédeas curtas. Notícias da imprensa estatal raramente mencionam o presidente Nursultan Nazarbayev de forma negativa e o jornalismo online tinha se tornado o principal escape para o debate político. Na noite desta terça-feira, 23, o Cazaquistão desconectou todos os sites de oposição, incluindo os endereços Kub.kz e Geo.kz, dizem programadores. "A medida tomada pelo governo contra os quatro sites atenta diretamento contra o direito constitucional da população", afirmaram em nota conjunta com a ativista pela liberdade de imprensa Tamara Kaleyeva. "Quem quer que tenha ordenado a censura não pensa muito sobre a legalidade de seus atos, age apenas movido por interesses políticos." Os programadores entenderam o fechamento dos sites como retaliação à transcrição de ligações telefônicas que publicaram na semana passada, envolvendo pessoas que diziam ser oficiais do governo. Nas conversas, oficiais usam linguagem chula para falar sobre o genro do presidente Nazarbayev, Rakhat Akiyev, que brigou com o parente neste ano e atualmente vive exilado na Europa. Blogueiros do país se disseram horrorizados. "Eles estão loucos? Não se pode mais ter liberdade", um escreveu. Dois outros sites oposicionistas, Zona.net e Inkar.info, também foram bloqueados. O administrador do site Geo.kz, Abai Sakenov, disse: "Só descobri a censura ontem à noite". A internet é mais usada no cazaquistão entre as pessoas jovens, que tendem a simpatizar com o discurso de oposição. Menos de um quarto dos 15 milhões de habitantes do país acessam a web regularmente, a maioria na capital comercial Almaty. A mesma lógica de censura foi usada pelo governo há um ano contra o site Borat.kz, mantido pelo comediante britânico Sacha Baron Cohen, cujo personagem Borat é um jonalista do Cazaquistão com idéias racistas, sexistas e violentas. Cohen mudou o endereço do site para Borat.tv.