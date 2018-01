CBL lista os cinco casos curiosos de recuperação de HDs em 2005 Só quem já perdeu um HD (hard disc), o disco rígido de um computador, por falha, acidente ou roubo, invariavelmente sem um backup confiável à mão, sabe o quanto é duro perder informações não raro insubstituíveis. É onde entram empresas como a canadense CBL Tech, presente no Brasil há cinco anos, e cujo negócio principal é recuperar informações quando tudo o mais deu errado. Atendendo hoje em dia a um a média de 250 clientes mensais, a empresa registrou um crescimento de 100% no volume de negócios em relação a 2004, atendendo de profissionais liberais a grandes corporações com graves problemas de backup. "As empresas, quando fazem o backup, têm muita confiança nos dados armazenados, mas nem sempre há uma preocupação em checar a integridade dessas informações. Daí, quando surge um problema de verdade, elas descobrem inconsistências do pior jeito", revela Romildo Ruivo, diretor da empresa. É claro que nem sempre dá para recuperar todos os dados. Incêndios, inundações e danos físicos podem impedir resgatar informações co integridade, o que não impediu a companhia de compilar casos curiosos e que ocorreram ao longo do ano passado. Entre eles: Roubo e jogo - O escritório de um engenheiro teve todos os equipamentos roubados. Uma semana depois, a polícia localizou os computadores em uma Lan House, onde eles estavam sendo usados para rodar jogos. Recuperadas as máquinas, o dono enviou os HDs para a CBL Tech e todos os arquivos, principalmente os que continham anos em arquivos de projetos foram recuperados. É fogo - Um incêndio atingiu uma concessionária de automóveis em São Paulo, danificando dois HDs, que armazenavam do cadastro de clientes ao detalhamento dos serviços executados pela empresa. O cliente encaminhou dois HDs de um servidor danificado, e um deles foi recuperado com sucesso pelos técnicos da CBL. É água - Todos os computadores, servidores e unidades de backup de um escritório de advocacia, também em São Paulo, ficaram debaixo d´água no piso inferior do prédio, conseqüência de uma tempestade que ocorreu em maio de 2005. O cliente encaminhou a fita DAT para a CBL Tech e boa parte dos arquivos armazenados foram recuperados. É pedra - Os 5 km que separavam um escritório das explosões de uma pedreira não bastaram para impedir que ondas de choque danificassem o HD de um computador. As trepidações fizeram com que as partes móveis do HD danificassem a superfície do disco. A empresa analisou o HD e informou que poderia recuperar os dados mas o cliente preferiu não executar o serviço. E até raio - Uma tempestade gerou uma pane elétrica que atingiu o Instituto de Saúde da Secretaria estadual da Saúde de São Paulo colocou em risco todo um trabalho de pesquisa sobre consumo alimentar para o IBGE, além de dados de uma pesquisa para o Programa de Saúde da Família, fora quatro anos de um trabalho de campo sobre desafios para a eqüidade em saúde na região metropolitana de São Paulo. Os mecanismos de recuperação do servidor, baseado na tecnologia RAID (de redundância) não estavam funcionando como o esperado, impedindo o uso de backups em fitas. "Levamos o problema a técnicos da Secretaria. Eles identificaram que o caso era grave e que os dados eram irrecuperáveis. Então, nos recomendaram buscar auxílio profissional", recorda Nelson Francisco Brandão, gerente de informática da secretaria. Os HDs danificados foram enviados à empresa, que mandou um orçamento. O pagamento só seria feito se os dados fossem recuperados. "Era um caso complicado. Havia problemas na cabeça de leitura de um dos discos e, após constatar que não conseguiríamos realizar a recuperação no laboratório brasileiro, o serviço foi realizado com sucesso no Canadá", explica Ruivo. E mesmo que sabendo que a recuperação pode ser parcial, esse tipo de serviço ainda é um alento para quem achava ter perdido tudo. "Reclamações são raras no negócio. Em geral somos a última chance do cliente", afirma Ruivo.