CCE anuncia notebook (pouco) abaixo de R$ 2 mil A CCE está expandindo sua atuação na área de tecnologia e agora investe no lançamento de novos modelos de notebooks para o mercado de entrada, com modelos abaixo do patamar de R$ 2 mil, de forma quase simbólica, já que o valor é de R$ 1999,00 para o modelo mais barato. AS máquinas, montadas na unidade da empresa em Manaus, chegarão aos 5 mil pontos de vendas que a empresa dispõe no País a partir deste mês. Os modelos são equipados com o processador Celeron M 410 da Intel, HD de 40 GB de capacidade com a tecnologia SATA, 256 MB de memória DDR2 de 533 Mhz, drive gravador de CD e leitor de DVD, e poderão usar ou o Windows XP Home Edition ou o Linux da Insigne. A tela de ambos os modelos é de 14 polegadas widescreen, com a tecnologia Bright View, que aumenta o contraste do display, e resolução de 1280 x 800 pixels. O modelo com Windows custará R$ 2299,00, enquanto a versão com Linux sairá por R$ 1999,00.