CCE lança micro com chip dual core A CCE anunciou nesta semana o lançamento de uma nov linha de PCs de mesa com os chamados chips dual-core, que usam dois núcleos ativos de processamento (processadores convencionais têm um só), o que aumenta a performance da máquina quando o usuário explora muitas operações em paralelo. O novo modelo PDM-C5 BL usa o processador Pentium D (805) da Intel, traz sistema operacional Windows XP Home, memória RAM de 512 MB, hard disk de 80 GB, gravador de DVD, fax modem de 56 Kbps, placa-mãe com vídeo, áudio e rede on board e 6 entradas USB (2 frontais e 4 traseiras). O equipamento poderá ser adquirido com monitores de CRT (convencionais) ou LCD de 17", e chegará ao mercado neste mês preços para o consumidor final a partir de R$ 2.099,00.