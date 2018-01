CCE vai fabricar computadores e monitores LCD A CCE, marca mais conhecida pela fabricação de produtos eletroeletrônicos como Tvs e aparelhos de som, iniciou a montagem de computadores pessoais a partir de sua fábrica em Manaus. A montagem de micros, que exigiu investimentos de R$ 60 milhões, começou discretamente em fevereiro passado. Desde então, a empresa esteve estruturando parcerias com distribuidores e revendas para garantir maior visibilidade para os novos produtos. O objetivo é de conquistar 7% do segmento de computadores do País e alcançar a liderança nesse segmento nos próximos dois anos. A meta ousada vai explorar a conhecimento da marca junto ao público e a capilaridade de uma rede de cinco mil pontos de venda em todo o País. De acordo com Gilberto Marangão, executivo responsável pelo marketing e produtos de informática da CCE, "a atuação no setor é uma decisão estratégica. Com a fabricação de computadores, a CCE pode consolidar e agregar uma série de relacionamentos". "Hoje somos fornecedores de microcomputadores e eletroeletrônicos, amanhã estaremos em outros segmentos", diz. Nos planos de curto prazo da empresa estão notebooks e monitores LCD. A capacidade de produção é de 400 mil máquinas por ano e 240 mil monitores. Com linhas de produtos para os segmentos domésticos e corporativos, a empresa espera atingir faturamento de R$ 300 milhões com informática já em 2007 e cerca de R$ 200 milhões ainda neste ano. Das 55 mil máquinas produzidas até aqui, 41 mil serão destinadas a programas como o Computador para Todos, do governo federal, que financia a compra de micros com Linux, monitores e um pacote inicial de aplicativos.