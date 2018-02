CCJ aprova proibição de venda de tinta spray a menor A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje projeto de lei que proíbe a venda de tinta spray para menores de 18 anos. Pela proposta, que agora vai para análise da Comissão de Meio Ambiente, as latas de tinta em aerossol também terão de trazer inscrita a frase "Pichação é crime". O projeto prevê que o spray só poderá ser vendido para maiores de 18 anos com a apresentação de documento de identidade e com nota fiscal emitida no nome do comprador. Pela proposta, o comerciante que infringir a lei será punido com multa e até suspensão parcial ou total de suas atividades.