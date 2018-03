CCJ do Senado aprova política nacional do turismo A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou hoje projeto de lei do governo, já aprovado na Câmara dos Deputados em regime de urgência, instituindo a política nacional de turismo. O projeto deve ir à votação do plenário em agosto. Um dos 48 artigos do projeto determina "o tombamento ou desapropriação, por interesse social, de bens móveis e imóveis, monumentos naturais, sítios ou paisagens cuja conservação seja de interesse público dado ao seu valor cultural e potencial turístico". Entre outras medidas, o projeto de lei define as atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e regulamenta o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de serviços no turismo.