CCR vence leilão da BR-163 (MS), com deságio de 52,74% A CCR venceu o leilão de concessão da rodovia BR-163, do trecho no Mato Grosso do Sul, com um deságio de 52,74 por cento sobre a tarifa máxima permitida na disputa promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).