CD Player automotivo tem 1 GB de memória Tocar músicas no formato MP3 a partir de Cds é um recurso que está se tornado cada vez mais comum nos aparelhos de som automotivo. Prova de que a música digital chegou para valer nestes aparelhos, alguns modelos mais avançados estão trazendo até entradas USB na parte frontal, o que permite ligar tocadores MP3 e até pen drives com música digital para ouvir as trilhas dentro do carro. E agora, a Sony anunciou um novo modelo que faz tudo isso e ainda traz 1 GB de memória interna, suficiente para armazenar 300 músicas independente de fontes externas. O chamado Giga Panel MEX-1GPX permite a transferência rápida de arquivos musicais do computador diretamente para o CD Player do carro. Para transferir as canções, basta destacar o painel do CD Player e conectá-lo ao PC. O aparelho ainda conta com controle remoto sem fio, dois pares de saída RCA pré-amplificada podendo conectar subwoofer e entrada RCA para conectar outros aparelhos como tocadores de MP3 externos. O aparelho reconhece arquivos nos formatos MP3, WMA e Atrac3plus. O preço previsto para o Brasil é de R$ 1399,00 e o aparelho chega ao varejo em julho.